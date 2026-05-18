Delhi News: ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଓ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ମଡେଲଙ୍କ ହତ୍ୟା ! ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଗିରଫ

Delhi News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିବାହର ମାତ୍ର ୧୪ ମାସ ପରେ ଆଉ ଏକ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଝିଅ ଯୌତୁକ ଲୋଭର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଇକୋଟେକ୍-3 ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଲପୁରା ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ବିବାହିତ ମହିଳା ଦୀପିକା ନାଗରଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ବିବାହରେ ଏକ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା
କୁଡି ଖେଡା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୟ ନାଗର ପ୍ରାୟ ୧୪ ମାସ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଜାଲପୁରା ଗାଁର ହ୍ରିତିକ୍ ସହିତ ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଦୀପିକାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ଫର୍ଚୁନର କାର ଏବଂ ୫୦ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଚାପ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପିକା ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ରେ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଅପମାନ ଭୟରେ ସେ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ନେଲା ଦୀପିକାଙ୍କ ଜୀବନ
ରବିବାର ଦିନ, ଏହି ନିର୍ଯାତନା ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଲେ, ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, ପରିବାର ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ପୋଲିସ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମୃତଦେହକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ଯୌତୁକ ହତ୍ୟା ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଋତିକ୍ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଏବେ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି।
