Odisha News: ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାରାଭାନ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ

Odisha News:ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାରାଭାନ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଧଉଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। VGF ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ, ଏହି ଭ୍ୟାନ୍ ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଗାଡ଼ିରେ ଶୌଚାଳୟ ଠାରୁ ଶୋଇବା ସହ କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି କାରାଭାନଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ଗତିରେ ଅନୁଭବ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଯାହା ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସୁଗଠିତ ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଯାହା ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ। କାରାଭାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ,ଦୁଃସାହସିକ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି-ଆଧାରିତ ଭ୍ରମଣ ଖୋଜୁଥିବା ଅଫବିଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ନୂତନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପଙ୍କର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କାରାଭାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାରମ୍ପରିକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବ୍ୟତୀତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସନ୍ତୁଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଭାୟାବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡିଂ (VGF) ମୋଡ୍ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବାଲୁକା ଏବଂ ପେବଲ ଟୁର୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ। ବିଭାଗ ହୀରାକୁଦ, ସିମିଳିପାଳ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡି, ଦେଓମାଲି, ତାଳସାରି, ପେନ୍ଥା, ମଙ୍ଗଳାଜୋଡି, ଜିରଙ୍ଗା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଏବଂ କାରାଭାନ-ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି।
ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ବାଲେଶ୍ୱରର ତାଳସାରିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ପାଢୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢୀ ଦମ୍ପତି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିରୁପମା ସାହୁ, ଧଉଳି ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାଶ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।