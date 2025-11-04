Advertisement
DSP Suspended: ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ DSP, ନିଲମ୍ବିତ

DSP Rishikant Shukla Suspended: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଡେପୁଟି ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଋଷିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। 

DSP Rishikant Shukla Suspended: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଡେପୁଟି ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଋଷିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷର ଚାକିରି କାଳରେ ସେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି। ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ଡେପୁଟି ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଶୁକ୍ଲା ମୈନପୁରୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ।

ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରୁ CO (ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ) ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିବା ଋଷିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲା କାନପୁରରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସେବା ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଆଳରେ ବହୁ ପରିମାଣର ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। SIT ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଋଷିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲା ଜମି ମାଫିଆ ଅଖିଳେଶ ଦୁବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ମାଧ୍ୟମରେ ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କାନପୁରରେ ୧୨ଟି ଜମି ଏବଂ ୧୧ଟି ଦୋକାନ କିଣିଥିଲେ।

କଳାଧନ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଋଷିକାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭା ଶୁକ୍ଲା ଏହି କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। SIT ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କାରବାର କରିଥିଲା। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ "କଳାଧନକୁ ଧଳା କରିବା" ଥିଲା।

ଏହି ଗମ୍ଭୀର ମାମଲାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ସଚିବ IAS ଜଗଦୀଶ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଉପ-ଅଧିକ୍ଷକ ରିଷିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। SIT ଏହାର ତଦନ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ କାନପୁରରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଋଷିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲା ଜମି ମାଫିଆ ଅଖିଳେଶ ଦୁବେଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ।

ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ SIT ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କେବଳ ଋଷିକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତଦନ୍ତରେ ଅଖିଳେଶ ଦୁବେଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅବୈଧ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଆହୁରି ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଡେପୁଟି SP ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସିଂହ, ଡେପୁଟି SP ବିକାଶ ପାଣ୍ଡେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଶିଷ ଦ୍ୱିବେଦୀ (ନିଲମ୍ବିତ), ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବଜିତ ମିଶ୍ର (କାରାଗାରରେ) ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମନ ମିଶ୍ର (ନିଲମ୍ବିତ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

