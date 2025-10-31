Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2982091
Zee OdishaOdisha Trending

ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼, ପୁଲିସ ମୁତ୍ତୟନ

ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିନ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଦିନକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅନେକ ଦିନ ବିରହ ପରେ ମିଳନର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ତାହା ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଣୁ ଗୌଡ଼ିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କୃଷ୍ଣପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:46 AM IST
  • ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଗୋପାଳ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ସେଇ ବେଶରେ ଆବୃତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରେମରେ ତଳ୍ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତ।

Trending Photos

ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼, ପୁଲିସ ମୁତ୍ତୟନ

ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିନ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଆବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଦିନକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅନେକ ଦିନ ବିରହ ପରେ ମିଳନର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ତାହା ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଣୁ ଗୌଡ଼ିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କୃଷ୍ଣପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଦିନ ଶ୍ରୀ ରାଧା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ  ଗୋପାଳକ ବନ୍ଧୁ ସୁବଳ ଯେପରି ଏକ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଠିକ୍‍ ସେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ନ ଲୁଚୁଥିବା ଏକ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପଦ୍ମଭଳି ସୁନ୍ଦର ପାଦର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେଇଠି ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 

ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଗୋପାଳ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ସେଇ ବେଶରେ ଆବୃତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରେମରେ ତଳ୍ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତ।

ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଫିଟା ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଟବର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋଗ ନୀତି ଶେଷ କରାଯାଇ ସର୍ବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଅଛି। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଶ୍ରୀରାଧା ଆଜି ଓଡିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ରାଧା ଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନେଇ ଦୂର ଦୁରନ୍ତାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି।ବିଶ୍ଵାସ ରହିଆଛି ଆଜିର ଦିନରେ ମା ରାଧାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହିଳା ମାନେ ସୈାଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ।ଏଥି ସହିତ ଆଜି ହାବିଷ୍ୟାଳି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି।ଏହି ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଭିଡକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାରିକେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ସେପଟେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୩ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମୃତୟନ କରାଯାଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି।

 

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Australia Vs India
ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ କଲା ପରାସ୍ତ
top 10 news today
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ରୁ CBSE ପରୀକ୍ଷା; ଏଣିକି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହେବ ଜମି କିଣାବିକା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Odisha news
ରାଜ୍ୟରେ ୯୨ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ କେନ୍ଦ୍ର, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ CM ମାଝୀ
Subhadra Mela
ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ସୁଭଦ୍ରା ମେଳା: ୩୦୦ ସଶକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶନ
Central Assistance
ଅଧା ନୁହେଁ ପୂରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ରେଳ ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟର ହେବ ୯୨ ନୂଆ ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ