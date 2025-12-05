Advertisement
ଇଣ୍ଡିଗୋର ୧୦୦୦ ବିମାନ ବାତିଲ: ଡିଜିସିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଠାଇଲା ନୂଆ ନିୟମ

ଲଗାତାର ୪ ଦିନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖି ବେସାମରିକ ବିମାଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୂଆ ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହର ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କାମ ପରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ପାଇଲଟ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଥିଲା।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାତାର ୪ ଦିନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖି ବେସାମରିକ ବିମାଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୂଆ ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହର ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କାମ ପରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ପାଇଲଟ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଥିଲା। ନୂଆ ମାନବସମ୍ବଳ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୧ ହଜାର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯିବା ପରେ ଡିଜିସିଏ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଡିଜିସିଏ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏବଂ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ସାପ୍ତାହିକ ବିରାମ ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉଛି।

ବିମାନ ଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇଲଟ ଓ କ୍ରିୟୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିରାମ ଦେବା ଲାଗି ଏହି ନିୟମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ହେତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିମାନ ବାତିଲ କରିଥିଲେ ବିମାନ ସରବାରାହ ସଂସ୍ଥା। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦେଶର ୬୫ ପ୍ରତିଶତ ଘରୋଇ ଉଡ଼ାଣ କରି ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏହି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ବିନା ପୂର୍ବ ନୋଟିସରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବା ନେଇ  ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଗତକାଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡିଜିସିଏଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଫେବୃୟାରୀ ୧୦ ଯାଏ ଏହି ନିୟମ ଉପରେ ବିରତି ଆଶା କରିଥିଲା। ଏହାସହ ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି।   ଆଜି ଡିଜିସିଏ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟଭକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଥିଲା।

ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ୧୩୫ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଚି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୯୦ ଆଗମନକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ବଡ଼ ସହର ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି ଦୂରାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ୧୪ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

