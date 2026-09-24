/Odisha DGP Appointment Row: ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି ମାମଲା, ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି

Odisha DGP Appointment Row: ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି ମାମଲା। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୋଇନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ (ମଙ୍ଗଳବାର) ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (SI) ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ (CBI) ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ (IPS) ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କର 'ସଚ୍ଚୋଟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର' (integrity certificate) ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ,ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ବିପୁଳ ଏମ୍. ପଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ସିବିଆଇର ସୂଚନା ପରେ ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ନାଥଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଏର ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା।
କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ସଚ୍ଚୋଟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାଥଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି? ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ତା କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଏହି ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା।
ମେହେଟ୍ଟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସିବିଆଇର ଅନୁରୋଧ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାଥଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଦଶ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ।