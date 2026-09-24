Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Odisha DGP Appointment Row: ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି ମାମଲା, ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି

Odisha DGP Appointment Row: ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି ମାମଲା, ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି

Odisha DGP Appointment Row: ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି ମାମଲା। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 24, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:48 PM IST
Odisha DGP Appointment Row: ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି ମାମଲା, ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କଣ୍ଟାବହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକଜୁକୁଟିଭ ଅଫି
2
3
4
5