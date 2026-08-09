/‘NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ Gen Zଙ୍କୁ ଗୁମରାହ କରାଯାଇଥିଲା’, ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

NEET-UG ପେପର ଲିକ୍ ଓ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ପୁଣି ତେଜ ହୋଇଛି। ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ Gen Z ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ NEET ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଗୁମରାହ କରିବାକୁ କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
NEET ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ:
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଯୁବଶକ୍ତି ଭାରତର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବ।
ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ?
ନିଜ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଥମିକତା ନଥିଲା। ଦେଶ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ କାମ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍:
ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା BJD ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି।
BJD କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ‘ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍’ ନାରା ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜଣେ କୃଷକଙ୍କ ପୁଅ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଫେରିବେ।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା BJD ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲେ, ତାହା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ।
‘ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ଭଳି କାମ କରିନାହିଁ’
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି କୌଣସି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
NEET ଆନ୍ଦୋଳନ, Gen Z ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିପାରେ।