Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /‘NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ Gen Zଙ୍କୁ ଗୁମରାହ କରାଯାଇଥିଲା’, ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

‘NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ Gen Zଙ୍କୁ ଗୁମରାହ କରାଯାଇଥିଲା’, ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ନିଜ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଥମିକତା ନଥିଲା। ଦେଶ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ କାମ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 09, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:17 AM IST
‘NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ Gen Zଙ୍କୁ ଗୁମରାହ କରାଯାଇଥିଲା’, ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ! ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ହେଲା ମସଜିଦ ଭିତରେ...
2
3
4
5