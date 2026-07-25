Add Zee Business As A Preferred Source
App

Cockroach Janta Party Protest End: ସରକାର ମାନିଲେ ସବୁ ଦାବି,ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲା CJP

CJP Centre Joint Press Conference: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ (CJP) ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 25, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:03 PM IST
Cockroach Janta Party Protest End: ସରକାର ମାନିଲେ ସବୁ ଦାବି,ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲା CJP
Image Credit: ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲା CJP

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସୋନମ ଓ଼୍ବାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କ ବଡ଼ ବ
Dharmendra Pradhan Resignation2 hrs ago
2
CJP3 hrs ago
3
dharmendra pradhan resigns3 hrs ago
4
CJP protest6:59 AM IST
5
Mohan Bhagwat5:47 AM IST