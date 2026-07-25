Cockroach Janta Party Protest End: ସରକାର ମାନିଲେ ସବୁ ଦାବି,ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲା CJP

CJP Centre Joint Press Conference: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ (CJP) ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପରେ, ସରକାର CJPଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। (CJP) କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ, କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ, ଯାହା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା; ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଏବଂ ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ମାମଲା ଓ FIR ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ କିମ୍ବା ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ନାହିଁ।"
CJP କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯେ NEET ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୧ କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା ଯେ, କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ଶାସିତ ଏବଂ ବିଜେପି ସହଯୋଗୀ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏଫଆଇଆର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଫଆଇଆରଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ।
CJP କହିଛି ଯେ, ସରକାର ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଏଫଆଇଆରର କପି ସେୟାର କରିବେ। ଆମର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି କପି ପାଇବୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏଫଆଇଆରଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏହି ଏଫଆଇଆର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇବୁ।
କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସଦ୍ଭାବନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛୁ,ଏହା ବୁଝାମଣା ସହିତ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସହମତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯିବ।"
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ:ଜେପି ନଡ୍ଡା
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ,କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆମର ସଦସ୍ୟ ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ରାଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ଲିଖିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ। ସରକାର ସଂସ୍କାର ଚାର୍ଟରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। ସରକାର ଉପସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।