/Dharmendra Pradhan Resigns: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ...

Dharmendra Pradhan Resigns: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। Gen-Z ଆଗରେ ନଇଁଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ-ନେଇ ସେ ଏକ୍ସ ରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, " ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏକ ଦୃଢ଼, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ। ଏନେଇ ମୁଁ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା, ଭାବନା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରେ। ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ନୈତିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତଥାପି, ୩ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ (NEET-UG) ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବିଚାର କରି (CBI) କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ CBT (କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା) ମୋଡରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାଥମିକତା ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର,ବିଶେଷକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ପରୀକ୍ଷା ୨୧ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।" ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେବେ ବି ମୁହଁ ଫେରାଇ ନଥିଲି। ଏବଂ କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଜୁଲାଇ ୧୬ ରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା (NEET-UG) ଫଳାଫଳ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା। ଗରିବ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯାହା ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା।" ବୋଲି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,(CJP) କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। "