Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Dharmendra Pradhan Resigns: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ...

Dharmendra Pradhan Resigns: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ...

Dharmendra Pradhan Resigns: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। Gen-Z ଆଗରେ ନଇଁଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 25, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:14 PM IST
Dharmendra Pradhan Resigns: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ...
Image Credit: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦୁଇ ଦାବିରେ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା
CJP protest2 hrs ago
2
Mohan Bhagwat5:47 AM IST
3
Top 10 news4:50 AM IST
4
Petrol price3:18 AM IST
5
Delhi Police2:32 AM IST