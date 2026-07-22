NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ, 'ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ନାଟକ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ'

NEET ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରି କଂଗ୍ରେସ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ହତିଆର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ହିଁ କଂଗ୍ରେସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିଛି। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ସହ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
LoP Shri @RahulGandhi and @INCIndia continue to shamelessly exploit students as political tools to manufacture disruption during the Monsoon Session of Parliament.
Shri @RahulGandhi and @INCIndia chose to stage a dharna outside the Hon'ble Prime Minister's residence , causing…
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 21, 2026
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବଦଳରେ ରାସ୍ତାରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂଘର୍ଷର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସଂସଦ ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନାର ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ତାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ରାଜନୈତିକ ନାଟକ କରୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର NEET ସମେତ ଯୁବପିଢ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାରର ମାଧ୍ୟମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତତା, ସଠିକ୍ ସମାଧାନ, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଜବାବଦେହିତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ଷୋଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉତ୍ତର, ସଂସ୍କାର ଓ ଜବାବଦେହିତା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସରକାର ସେହି ଦିଗରେ ହିଁ କାମ କରୁଛି।"
ଅନ୍ୟପଟେ, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।