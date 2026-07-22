Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ, ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ନାଟକ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ

NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ, 'ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ନାଟକ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ'

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ହତିଆର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ହିଁ କଂଗ୍ରେସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 22, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:57 PM IST
NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ, 'ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ନାଟକ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ'
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NEET ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ, 'ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ନାଟକ କରୁଛି
NEET Controversy India7 min ago
2
Odisha Coastal HighWay29 min ago
3
Terrorist attack57 min ago
4
cm mohan charan majhi2 hrs ago
5
DMRC2 hrs ago