Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Dhruv Rathee Released: ହେପାଜତରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଓ CJPର ୩ ନେତା, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର

Dhruv Rathee Released: ହେପାଜତରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଓ CJPର ୩ ନେତା, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର

ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓର ପଛପଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଥିବା CJP ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 11, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 10:44 AM IST
Dhruv Rathee Released: ହେପାଜତରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଓ CJPର ୩ ନେତା, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5