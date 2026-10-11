/Dhruv Rathee Released: ହେପାଜତରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଓ CJPର ୩ ନେତା, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: CJP ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ହେପାଜତରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କ ସହ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ତିନି ନେତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା। CJPର ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ରତ୍ନା ସିଂହ ଏହି ତିନି ନେତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
CJP ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଓ CJPର ତିନି ନେତା ରହିଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟର ACM କୋର୍ଟରେ ହାଜର, ପରେ ମୁକ୍ତି:
CJPର ନେତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ, ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟର ACM କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ରିହା କରାଯାଇଥିବା CJPର ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ରତ୍ନା ସିଂହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି।
CJP नेता अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में दिखे जब उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब तीनों वहां से निकल चुके हैं #AbhijeetDipke #SauravDas #Arrested #CJPProtest #DelhiPolice #ZeeNews https://t.co/TUxthhtAjr
— Zee News (@ZeeNews) October 11, 2026
ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ:
ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓର ପଛପଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଥିବା CJP ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ:
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଏବଂ SIR ବିବାଦକୁ ନେଇ CJP ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଓ CJPର ତିନି ନେତା ହେପାଜତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି।