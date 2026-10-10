Add Zee Business As A Preferred Source
App

Dhruv Rathee: ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ CJPର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କ ଅଟକ ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଓ ଫରିଦାବାଦରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 10, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 12:36 PM IST
Dhruv Rathee: ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ CJPର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କ ଅଟକ ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5