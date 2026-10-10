Dhruv Rathee: ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ CJPର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କ ଅଟକ ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସେକ୍ଟର-୫୬ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୪୮ ମିନିଟ୍ରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘର ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାତିସାରା ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ଥିବା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
Dhruv Rathee has been detained. The Dictator is TERRIFIED of young people who question its wrongdoings and refuse to stay silent!
— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026
ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ହେବାକୁ ଥିବା CJPର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ CJPର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କ ଅଟକକୁ ନେଇ CJPର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଖବର ପରେ CJP ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷମତାସୀନ ନେତୃତ୍ୱ ଭୟଭୀତ। ଏହା ସଂଗଠନର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।
#BREAKING : अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका को पुलिस ने फ्लाइट के अंदर से ही हिरासत में लिया, दीपके की पुलिस से भयंकर बहस #DelhiSecurity #AbhijitDipke #CJPProtest #DelhiPolice #JantarMantar #ZeeNews @pratyushkkhare https://t.co/egodUm3aOO
— Zee News (@ZeeNews) October 10, 2026
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଖବର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ‘ଏକଛତ୍ରବାଦୀ’ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା:
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଓ ଫରିଦାବାଦରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ध्रुव राठी के बाद, YouTube चैनल 'KK Create' की काव्या कर्नाटक को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस से हुई उनकी बहस #KKCreate #DhruvRathee #Security #AbhijitDipke #CJPProtest #DelhiPolice #JantarMantar #ZeeNews https://t.co/q0yGVbSYLH
— Zee News (@ZeeNews) October 10, 2026
ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ CJPର ଆହ୍ୱାନ:
ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ CJP ପକ୍ଷରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ନକରିବା, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରିବା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ନକରିବାକୁ ସଂଗଠନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହାସହ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ନଆଣିବା, ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଭାଷଣ ଓ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ଖବର ପ୍ରସାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଆଇନଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଅଟକ ରଖାଗଲେ ତାହାର କାରଣ ପଚାରି ଆଇନଗତ ସହାୟତା ନେବାକୁ CJP ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ସଂଗଠନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସହ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ଭାବେ ଆଚରଣ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ CJP ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି।
ଧ୍ରୁବ ରାଠୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ସୁରକ୍ଷାଗତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଅଟକ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ।