Operation Sindoor: ପାକିସ୍ତାନ କ’ଣ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା? CDS ଅନିଲ ଚୌହାନ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

CDS Anil Chauhan On Operation Sindoor: ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ (CDS) ଜେନେରାଲ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷରେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହରାଇଛି। ତଥାପି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି ଯେ କେତେ ବିମାନ ହରାଇଛି। ଜେନେରାଲ୍ ଚୌହାନ ପାକିସ୍ତାନର ସେହି ଦାବିକୁ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ" କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଛଅଟି ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା କହିଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବ୍ଲୁମବର୍ଗକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି।

ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ କାହିଁକି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ନିଜର ରଣନୈତିକ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କଲା ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଜେନେରାଲ ଚୌହାନ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହରାଇଥିବାର ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପାକିସ୍ତାନର ଛଅଟି ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଖସାଇ ଦେବାର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଜେନେରାଲ ଚୌହାନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଛଅଟି ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବିର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ମିଳିନାହିଁ।

India’s military confirmed for the first time that it lost an unspecified number of fighter jets in clashes with Pakistan in May.

Anil Chauhan, chief of defense staff of the Indian Armed Forces, spoke to Bloomberg TV on Saturday, while attending the Shangri-La Dialogue in… pic.twitter.com/9y3GW6WJfn

— Bloomberg TV (@BloombergTV) May 31, 2025