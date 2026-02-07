Digital Gold: ୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା କ୍ରୟ, SEBIର ଚେତାବନୀ ପରେ ବି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ?

Advertisement
Sebi on Digital Gold: ସମ୍ପ୍ରତି, SEBI ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନାରେ ନିବେଶ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉତ୍ପାଦ, ଜମା କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ଉପକରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ନାହିଁ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:30 PM IST

Sebi on Digital Gold: ସୁନା ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ନିବେଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ସୁନା ପ୍ରତି କମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା କିଣା ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା ବିକ୍ରୟ ୩,୯୨୬ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମୋଟ ୨୧୯ ନିୟୁତ କାରବାର ହୋଇଥିଲା।

UPI ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ
ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା କ୍ରୟର ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ। UPI ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ Paytm, Amazon Pay, PhonePe, Google Pay ଏବଂ Tanishq ଭଳି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି।

ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ୭୬୨ କୋଟି
୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା ବିକ୍ରି ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୭୬୨ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨,୨୯୦ କୋଟି ହୋଇଗଲା। ନଭେମ୍ବରରେ SEBI ର ଚେତାବନୀ ପରେ, ବିକ୍ରୟ ପ୍ରାୟ ୧,୨୦୦ କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ କାରବାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତଥାପି, ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ବଜାର ଅସ୍ଥିରତା ଚାହିଦାରେ ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରାୟ ୨,୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏକ ଅସ୍ଥିର ବଜାରରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା ରେକର୍ଡ ବିକ୍ରୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ ଅସ୍ଥିର ବଜାରରେ ସୁନାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯୁବ ନିବେଶକମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନାର ଦ୍ରୁତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟରେ, ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି।

SEBI ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିନାହିଁ। ତଥାପି, ସଂପ୍ରତି ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, SEBI ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା କିମ୍ବା ଇ-ଗୋଲ୍ଡ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। SEBI କହିଛି ଯେ, ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିମ୍ବା କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଗଠନର ଅଭାବ ରହିଛି।

SEBI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚେତାବନୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନାରେ ନିବେଶ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। RBI ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଉତ୍ପାଦ, ଜମା କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା RBI ର ଅଧୀନରେ ଆସୁ ନାହିଁ।

