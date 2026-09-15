UPI Digital Payments: ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ଦେଣନେଣ ଦେୟମୁକ୍ତ

UPI Digital Payments: ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ UPI ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି, ସରକାର RuPay ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିବା ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିକଟସ୍ଥ ଅଟକଳ ଓ ଗୁଜବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଟି କୋଟି UPI ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ UPI ଏବଂ RuPay ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡକୁ 'ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍' (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା) ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପରେଟରମାନେ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RuPay ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। 'ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୭' ଅଧୀନରେ ଥିବା କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦେୟ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରଖାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ UPI ସହିତ ଜଡିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶୁଳ୍କ, ଡେବିଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କାରବାର ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା MDR ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଛୋଟ UPI ଦେୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଟେ।
ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ 'ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୭' (Payment and Settlement Systems Act, 2007) ରେ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଶୋଧନରୁ ଉପୁଜିଥିଲା, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ UPI କାରବାର ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ UPI ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଯେ, ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ଦେୟ କିମ୍ବା RuPay ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିବା ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ ଉପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛୋଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦେୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।