ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସଂବିଧାନ କ୍ଳବରେ ହେବ ମହାନଦୀ ସଂସଦ: ଆପୋଷ ସମାଧାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

Sep 27, 2025, 08:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ବିଧାନ କ୍ଲବ ରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ରେ ମହାନଦୀ ସଂସଦ ବସିବ ବୋଲି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ରୁ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନେତୃତ୍ବ ତଥା ନଦୀ ବେଶଷଜ୍ଞ ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ l ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରେସ ଇସ୍ତାହାର ରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି l 

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ସହିତ କେବଳ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ l ମହାନଦୀର ଜଳ ଓ ଏହାର ବେଶିନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ,ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ଆସିବା ଦରକାର l ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ପ୍ରେସ ଇସ୍ତାହାର ରେ କୁହା ଯାଇଛି l ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାନଦୀ ସଂସଦ ରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଓ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l ଓଡ଼ିଶାର ଅଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଗତକାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ "ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଏକ କୃତ୍ରିମ ବିବାଦ" - ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ର ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଛି l ବିବାଦ ଯଦି ନାହିଁ, ଆପୋଷ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି l କିଏ ଓ କେମିତି ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିଛି, ତାହା ଅଲଗା କଥା l କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କାରଣ ରହିଛି l ତାକୁ ଆନମନା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛତିଶଗଡ ହାତରେ ଟେକି ଦେବା l ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି, " ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲ ହେଉଛି ଓକିଲ ପୋଷିବା ସଂସ୍ଥା" l  ଆଡଭୋକେଟ୍‍ ଜେନେରାଲ୍‍ଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ େବାଲି କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ। 

ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,  ‘ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ l ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ରହିଛି, ଯାହା ୧୯୫୬ ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଆଇନ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ l ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀର ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା କୁ ଏଭଳି ତାଛଲ୍ୟ କରିବl କେତେ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ? I ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି "ଦେଶରେ କୌଣସି ଟ୍ରିବୁନାଲ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନାହିଁ" l ଏକଥା ରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି l ହେଲେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ହିସାବରେ ସେ ଆମ ଦେଶର ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ସେ ଆଇନ ରଦ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିବେ କି ବୋଲି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି l 

