Add Zee Business As A Preferred Source
App

୬ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲା ଦିଶା ସାଲିଆନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଫାଇଲ୍, CBI ରୁଜୁ କଲା FIR

କିନ୍ତୁ ଦିଶାଙ୍କ ବାପା ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ CBI ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 14, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:37 PM IST
୬ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲା ଦିଶା ସାଲିଆନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଫାଇଲ୍, CBI ରୁଜୁ କଲା FIR
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nuakhai 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଁଖାଇ, ମା ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେବେଳ ଲାଗିହେବ ନବାନ୍ନ, ଜାଣ
2
3
4
5