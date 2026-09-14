୬ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲା ଦିଶା ସାଲିଆନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଫାଇଲ୍, CBI ରୁଜୁ କଲା FIR

Disha Salian Death Case: ଦିଶା ସାଲିଆନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ମୋଡ଼। ପ୍ରାୟ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ମାମଲାରେ CBI ଏତଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ CBI ଏହି ମାମଲାରେ FIR ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଶାଙ୍କ ବାପା ସତୀଶ ସାଲିଆନଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ CBI ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସତୀଶ ସାଲିଆନ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ନିଲେଶ ଓଝାଙ୍କ ସହ CBI ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବୟାନରେ ଝିଅ ଦିଶାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
CBI FIRରେ ଶିବସେନା UBT ନେତା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ, ଅଭିନେତା ଡିନୋ ମୋରିଆ ଏବଂ ଅଭିନେତା ସୂରଜ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କ ନାମ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ନାମ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା CBI ତଦନ୍ତ କରିବ।
CBI has registered an FIR in the Disha Salian death case: CBI pic.twitter.com/pXm6YJfqSZ
— IANS (@ians_india) September 14, 2026
୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ CBIକୁ FIR ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିବେଚନା ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।
୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରେ ମୁମ୍ବାଇର ମାଲାଡ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାରୁ ପଡ଼ି ଦିଶା ସାଲିଆନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିବଙ୍ଗତ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଏହାକୁ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତରେ ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନଥିବା ପୁଲିସ କହିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଦିଶାଙ୍କ ବାପା ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ CBI ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ନିଜର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କହି ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏବେ CBI ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୨୦ର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କଣ ଥିଲା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି।