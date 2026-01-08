Protest called Off: ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ

Advertisement
ସରକାରଙ୍କ ଧମକ ଏବଂ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୬ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ସ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍

Jan 08, 2026, 11:02 PM IST
  • ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ପରେ 'ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସୋସିଏସନ'  ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରଙ୍କ ଧମକ ଏବଂ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୬ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ସ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।

ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ପରେ 'ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସୋସିଏସନ'  ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି।

  ଓମ୍ସା ସଭାପତି  ଡା କିଶୋର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୧୪ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ, ଡାକ୍ତରମାନେ  ଜାନୁୟାରୀ ୫ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଓପିଡି   ସେବାକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।  ଏାପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରନ୍ତର ରଖିବା ଲାଗି ଏସ୍‍ମା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ଯାଏ ଧର୍ମଘଟ ବା ପ୍ରତିବାଦ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦେଶ ରହିଥିଲା। ଏହି ଆଦେଶକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଲା ହସ୍ତକ୍ଷେପ େବାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଦେଶକୁ ନ ମାନି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା।

