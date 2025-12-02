ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର!

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି ନିଜକୁ କହି ବୁଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଖାମଖିଆଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବାଆଁରେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସରକାର କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଥବା ବିଭାଗ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଛନ୍ତି।
ଏମିତି ଏକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାବାରଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଉତ୍ତର। ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଏକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପଚାରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଥାନା ବା ଫାଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ?
କିନ୍ତୁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପୁଲିସ ଶାସନକୁ ସୁଗମ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି କହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକଥର ପୁଲିସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ପୁଲିସ ସେବା ଲାଗି ତାଗିଦ କରିଥିବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏପରିକି ସେ କିପରି ଥାନାର ଜଣେ ଇନ୍ସେପ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଦୁଃଖକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଥିବା ନେଇ ଛବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଯେତେବଳେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି ସେତେବଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ନରମ ତଥା ବିଭାଗୀୟ ଚାପରେ ଚେପା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ଏପରିକି ଥାନା ହାଜତରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ହାଜତବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସାରା ଦେଶରେ ହୋିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ଅନେକଥା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଏ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ପରମଜିତ ସିଂହ ସାଇନି ବନାମ ବଲଜିତ୍ ସିଂହଙ୍କ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଥାନାର ଅଭ୍ୟର୍ଥନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଜତ ଯାଏ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏସବୁ ଅଚଳ ଥିବାର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପରିକି ଥାନାଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଫଳ ସସ୍ୱରୂପ ଥାନାଧିକାରୀମାନେ ନିଜକୁ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧାରଣ ଏତଲାକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।