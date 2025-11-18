ମୁଣ୍ଡରେ ରଖନି ନୋଟ କରନ୍ତୁ- ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Advertisement
Nov 18, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇଥିବା ଆଇଏଏସ୍‍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଖମଖିଆଲି ଢଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଯାହା ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ସମ୍ମତି ଜଣାଇବାକୁ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହାକୁ ଡାଏରୀରେ ନୋଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାଏରୀ ଓଲଟାଇବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।

ଆଜି  ମିଶନ ପାଓ୍ୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ  ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି ଓ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।। ଏହାକୁ ମିଶନ ମୋଡରେ ନିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଆଜି ଯାଏ ଯେତିକି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ‘ଆପଣମାନେ ଡାଏରୀରେ ନୋଟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ମାତ୍ର ୨୦%। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି କେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ନେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକା।ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସଜାଗ ହୋଇ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷି ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଠିକଣା ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।

  ଇନ୍‍ପୁଟ ସହାୟତା, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ରିଲିଫ୍‍ କୋଡ୍‍କୁ ସଂଶୋଧନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସହାୟତା ଯୋଜନା, ଜିଏସ୍‍ଟି ସଂସ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି।  ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍‍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

ପ୍ରତି ତିନିମାସରେ ସମୀକ୍ଷା

 ପ୍ରଥମେ ବଜେଟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,  ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ। ତୃତୀୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ସମନ୍ୱୟ।   ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ବ୍ଲକ୍‍, ଗାଁ ଅନୁସାରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଲେ ଏହାକୁ ଜାଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।  ଅନେକ ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ତିନି ମାସରେ ବା ଚାରିମାସରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍‍ଘାଟନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନି

ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ପଡ଼ି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ କିପରି ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

ଲଘୁ ଖଣିଜର ଚାଲିଛି ଚୋରା ଚାଲାଣ

ବାଲି ଓ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରା ବେପାର ହେଉଛି। ଏହା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତୋଳନ, ଅଣ ଅନୁମତି ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତୋଳନ ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱ ହାନୀ ଓ ପରିବେଶର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଲଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଦରକାର ହେଲେ ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିକ ଚାପ ବା ଭୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନହୋଇ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଚୋରା ମଦ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା

ଚୋରା ମଦର ଅବୈଧ କାରବାର ବି ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଏଣୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ହୁଏ ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଅଘଟଣ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଛାଡ଼ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଭାଇରସ। ଚୋରାମଦ କାରବାର ଭଳି ଭାଇରସକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର

ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଆଦିବାସୀ। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା  ତାହା ନଥିଲେବେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସେଠାରେ ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ଜୀବୀକା ଓ ସଂସ୍କୃଢତି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୈନ୍ଦ୍ରିକ।  ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଘୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଏବେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା ଏକ ଫ୍ଲାଗଶିପ୍‍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,। ନିରଭୁଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ  ଧାନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୁଏ। ବରଗଡ଼, ମୟୁରଭଞ୍ଚ, କଳାହାଣ୍ଡି ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚୋରା କାରବାର କିପରି ରୋକାଯାଇପରିବ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ।

ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକମଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

