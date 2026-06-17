Add Zee Business As A Preferred Source
App

Padma Shri Award 2026: ଜୁନ୍ ୨୩ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଡକ୍ଟର ପୁନିଆମୂର୍ତ୍ତି ନାଟେସନ

Padma Shri Award 2026: ଏଥର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛି। ଯାହାଙ୍କର ପଶୁଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପୁନିଆମୂର୍ତ୍ତି ନାଟେସନ (Dr.Punniyamurthy Natesan)। ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବଦଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 17, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:17 PM IST
Padma Shri Award 2026: ଜୁନ୍ ୨୩ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଡକ୍ଟର ପୁନିଆମୂର୍ତ୍ତି ନାଟେସନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Padma Shri Award 2026: ଜୁନ୍ ୨୩ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଡକ୍ଟର ପୁନିଆମୂର୍ତ୍ତି ନାଟେସନ
Padma Shri Award 20261 min ago
2
Gold rate today1 hr ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
petrol diesel price today3 hrs ago
5
top 10 news today3 hrs ago