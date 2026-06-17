Padma Shri Award 2026: ଜୁନ୍ ୨୩ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଡକ୍ଟର ପୁନିଆମୂର୍ତ୍ତି ନାଟେସନ

Padma Shri Award 2026: ଏଥର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛି। ଯାହାଙ୍କର ପଶୁଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପୁନିଆମୂର୍ତ୍ତି ନାଟେସନ (Dr.Punniyamurthy Natesan)। ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବଦଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ।
ସେ ପଶୁଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପଶୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧୀୟ ଔଷଧର ବିକାଶ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ହର୍ବାଲ୍ ମେଡିସିନ୍!। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଔଷଧରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ:
ଡକ୍ଟର ପୁନିଆମୂର୍ତ୍ତି ନାଟେସନ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଔଷଧ ବିଶେଷଜ୍ଞ,ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନୁବାଦକ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଜାତିଗତ-ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା କୃତ୍ରିମ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର ବିନା ଗୋରୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ନାଟେସନ ଏଥନୋ ଭେଟେରିନାରୀ ଅଭ୍ୟାସରେ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ TANUVAS ଏବଂ FRLHT-TDU ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଡକ୍ଟର ନାଟେସନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଗର୍ବ:
ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୨୩ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ସମାରୋହରେ ଡକ୍ଟର ପୁନିଆମୂର୍ତ୍ତି ନାଟେସନଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ।