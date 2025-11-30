ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ପୁଅ କିପରି ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମହାନାୟକ ହେଲେ...ପଢନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ କାହାଣୀ

Dr. Subhash Chandra: ଆଜି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ହରିୟାଣାର ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ପୁଅ କିପରି ଅସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମହାନାୟକ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ।
Dr Subhash Chandra Life Story: ଭାରତ ଅନେକ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆଜି ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତକ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର କଳାରେ ନିପୁଣ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
'ମିଡିଆ ମହାନାୟକ'
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ ଭାରତୀୟ ଟିଭି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧାରାବାହିକ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସମାଚାର ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଗୁଁ ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୀ ଟିଭି, ଜୀ ସିନେମା ଏବଂ ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାରତରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱ-ନିର୍ମିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଟିଭି ଶିଳ୍ପରେ ଜଣେ ଟ୍ରେଣ୍ଡସେଟର୍ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରିଛନ୍ତି।
'ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା'
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ଆମ ଦେଶରେ ୩୩ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ZEE), ଦେଶରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ଲଞ୍ଚ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୨ ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ୧୯୯୨ ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ, ଜୀ ଟିଭି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ଯାହା ଦେଶରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ଶିଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା।
ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ, ଜୀ ୧୯୯୪ ରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ୧୯୯୫ରେ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ୟୁକେରେ ଜୀ ଟିଭି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଜୀ ସିନେମା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୯୬ ମସିହାରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରଥମ କେବୁଲ ଚ୍ୟାନେଲ, ସିଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଜୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୯୮ ମସିହାରେ, ଆମେରିକାରେ ଜୀ ଟିଭି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସମେତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି।
"ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ନଥିଲା"
ନିଜ ଜୀବନୀ, The Z Factor: My Journey as the Wrong Man at the Right Time Subhash Chandra ରେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାହା ସହଜ ନଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକର ସମୟକୁ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକରେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେ ଯେତେବେଳେ ୫୪/୫୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦଶନ୍ଧିର ସଫଳତା ପରେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମର କ୍ଷତିର ଦୁଇଟି କାରଣ ଥିଲା ସଟ୍ଟା ବଜାରର ହ୍ରାସ ଏବଂ କପା ମୂଲ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅସ୍ଥିରତା।" ସଟ୍ଟା ବଜାର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବାଣିଜ୍ୟ ବଜାର ଥିଲା। ଏହା ଏକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଟ୍ଟା ବଜାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସାଧାରଣ ଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କିଛି କପା ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ଦେଇପାରିଲା ଲାହିଁ । ଫଳରେ ସେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଲେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ପରିବାରର ଏକ ତେଲ ମିଲରେ ନିବେଶ। "ହାସନ ତେଲ ମିଲରେ ୩.୫ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତେଲ ମିଲ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିବାର ସେହି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲା।"
ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ଜଣେ ନାୟକ ପରି ବିଜୟୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ହରିୟାଣାର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମିତ ଏକ ବାଳକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୌରବ ଆଣିଛି।
"ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ"
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବିଚାରକ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତ କିପରି ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିପରି ବିକାଶ କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଶୋ "ସଚ୍ କହୁନ୍" ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
"ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରୋପକାରୀ"
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶ ସେବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ହରିୟାଣାର ଆଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସମେତ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଦାନ କରି ନିଜର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ମଞ୍ଚରୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, "ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ।"
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୧୯୫୦ ରେ ହୋଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ବିପଦ ନେବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଯୁବ ସଂଗଠନ ସମେତ ଅନେକ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟି ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।