Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Nand Kishore Goenka: ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗଢ଼ାହେବ ‘ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ୟୁନିଭର୍ସିଟି’

Nand Kishore Goenka: ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗଢ଼ାହେବ ‘ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ୟୁନିଭର୍ସିଟି’

Nand Kishore Goenka: ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଓ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଐତିହାସିକ ଓ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଅଗ୍ରୋହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ‘ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ୟୁନିଭର୍ସିଟି’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୩୨ ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 15, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:35 PM IST
Nand Kishore Goenka: ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗଢ଼ାହେବ ‘ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ୟୁନିଭର୍ସିଟି’

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ତିନି ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କଲେ ୩ ପୂଜାପଣ୍ଡା
Rath Yatra 20261 hr ago
2
Shri Nand Kishore Goenka2 hrs ago
3
IRCTC website2 hrs ago
4
Indian railways rules3 hrs ago
5
Job news6:01 AM IST