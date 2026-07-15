/Nand Kishore Goenka: ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗଢ଼ାହେବ ‘ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ୟୁନିଭର୍ସିଟି’

Nand Kishore Goenka: ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଓ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଐତିହାସିକ ଓ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଅଗ୍ରୋହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ‘ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ୟୁନିଭର୍ସିଟି’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୩୨ ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ ହେବ।
ପିତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପରେ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଚାରି ଭାଇ ମିଶି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ସହ ଉଦ୍ୟମିତା ଓ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ।
ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗ୍ରୋହା କେବଳ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ବୈଶ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଉଦ୍ୟମିତା ଓ ସମାଜସେବାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ Entrepreneurship Development Institute of India (Ahmedabad) ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ନୂଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ‘ସମାଜ ସେବା ଓ ସମାଜକୁ ଫେରାଇବା’ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ।
ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ହିସାର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘର ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେହିପରି ବ୍ୟାପକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ସହ ଅଗ୍ରୋହା ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପୂର୍ବରୁ Kidzee, Mount Litera Zee School ଓ Zee Learn ଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରଖିଆସିଛି। ଏବେ ଅଗ୍ରୋହାରେ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ।