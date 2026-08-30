Dr.Subash Chandra: NCLT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:"ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ଋଣ ନେଇନାହିଁ,କେବଳ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଥିଲି"

Dr.Subash Chandra: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର (PG)ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେବାଳିଆ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର (NCLT) ଆଦେଶର ସମାଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିବୃତ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଦେଖିଛି। କିଛି ପୋଷ୍ଟରେ #PaiseVapasKaro ଭଳି ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ରହିଛି। ଏନେଇ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି।
(କ)ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ମୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି:(ଖ) ଏହି 22000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ। ଋଣଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ନେବା ସମୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି (ବାକିଥିବା ଟଙ୍କା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ପୋଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା। ୦ ଟଙ୍କା ୨୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ୪୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିଫଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରର ମାଲିକ।)
ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲ୍ସ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେବାଳିଆ ମାମଲାର ବିଚାର ଆରମ୍ଭରେ (NCLT) ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଦାବି, ଯେଉଁମାନେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ (RP) । ଯାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (NCLT) ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପିଜି ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଠିକୁ ବିଚାର କରି ଆରପି ଦ୍ୱାରା ପରିଶୋଧ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୬ରେ ଭାରତର ସଂସଦରେ ପିଜିର ୩୯.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷିତ ପାଣ୍ଠି/ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ୩୧.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା (୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଆବାସିକ ଘର, ଯାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ୬.୭୯ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ତରଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡିଗଲା। ଋଣଗ୍ରହୀତା ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ, ଏପରିକି ଅନେକ ଋଣଦାତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋଣଦାତାମାନେ ୨,୩ କିମ୍ବା 4ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ପରିଶୋଧ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ।
ମୋଟ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ୪୮୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣର ଅଂଶ ଭାବରେ, ଋଣଗ୍ରହୀତାମାନେ ୩୮୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା କେବଳ ୯୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଥିଲା। ୯୯୮କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦେୟ ପରିମାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଦାବି୫୩୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରେ ୧୦୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମାଧାନ/ପ୍ରଦାନ ଦାବି ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ବାକି ୪୨୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା। (ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରୁ ପରିମାଣ ୩୯୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ୪୨୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିନ୍ନ କାରଣ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ସପକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇ ନଥିଲେ)।
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଋଣଦାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାଧାନ ପରେ ୪୨୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରନ୍ତୁ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଋଣ ନିଆଯାଇଛି ଯାହା ହେଉଛି।ପ୍ରଥମତଃ ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି ଦ୍ବିତୀୟତଃ ଘରୋଇ ପାଣ୍ଠି ତୃତୀୟତଃ ଏନବିଏଫସି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା କରାଯାଉଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଛି କିମ୍ବା ପରିଶୋଧ କରାଯିବ। ଉପରୋକ୍ତ ବିବରଣୀ ସହିତ, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଋଣଦାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବକେୟା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଋଣଗ୍ରହୀତାମାନେ ଦେୟ ପାଇବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ #PaisaWapasKaro ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ।