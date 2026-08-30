Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Dr.Subash Chandra: NCLT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ଋଣ ନେଇନାହିଁ,କେବଳ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଥିଲି

Dr.Subash Chandra: NCLT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:"ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ଋଣ ନେଇନାହିଁ,କେବଳ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଥିଲି"

Dr.Subash Chandra: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର (PG)ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେବାଳିଆ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର (NCLT) ଆଦେଶର ସମାଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିବୃତ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି।।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 30, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:29 PM IST
Dr.Subash Chandra: NCLT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:"ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ଋଣ ନେଇନାହିଁ,କେବଳ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଥିଲି"
Image Credit: NCLT ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ OJCରୁ ସୋଫିଆ ଲଢିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୋକିମ୍
2
3
4
5