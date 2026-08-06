Agni4: ଅଗ୍ନି ୪ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

Agni4: ଭାରତ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର "ଅଗ୍ନି-୪"ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏହାର ସାମରିକ ଦକ୍ଷତାରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ୧୦୦% ସଫଳତା ସହିତ ପୂରଣ କରିଥିଲା।
'ଅଗ୍ନି-୪' ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସଜ୍ଜିତ। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଅନ୍ବୋର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଏଭିଓନିକ୍ସ ରହିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯଦି,ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ତେବେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ଗତିପଥ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରଣନୈତିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଠିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (RINS ଏବଂ MINGS) ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଗ୍ନି-୪କୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ,ଏହାର ସଠିକତା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ,ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଆଜି ଭାରତର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନି-୪ର ପୁନଃପ୍ରବେଶ ହିଟ୍ ସିଲ୍ଡ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ୪୦୦୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହାର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଏତେ ତୀବ୍ର ଅଗ୍ନି ସତ୍ତ୍ୱେ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ,ଅଗ୍ନି-୧, ଅଗ୍ନି-୨, ଅଗ୍ନି-୩ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀ ଭଳି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରଖିଛି। ଏ-ବେ 'ଅଗ୍ନି-୪'ର ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ, ଦେଶର ୩୦୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଅଜେୟ ହୋଇଗଲା।