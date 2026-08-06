Add Zee Business As A Preferred Source
App

Agni4: ଅଗ୍ନି ୪ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

Agni4: ଭାରତ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର "ଅଗ୍ନି-୪"ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏହାର ସାମରିକ ଦକ୍ଷତାରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 06, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:33 PM IST
Agni4: ଅଗ୍ନି ୪ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Spot Merit List: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫେଜ୍-୧ ନାମଲେଖାର ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ
2
3
4
5