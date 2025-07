Pralay Missile: ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ

DRDO Pralay Missile Test: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ DRDO ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ 'ପ୍ରଳୟ' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ଜୁଲାଇରେ କରାଯାଇଥିଲା। DRDO ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। DRDO ଅନୁଯାୟୀ, '...କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।' ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଯେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତି କମରେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଦୂରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ।

ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କଣ?

'ପ୍ରଳୟ' ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଭାରତରେ ବିକଶିତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କଠିନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ୩୫୦ ରୁ ୭୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। 'ପ୍ରଳୟ' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ୧୫୦ ରୁ ୫୦୦ କିଲୋମିଟର। ଏହା ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାମରିକ ଘାଟି ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଏୟାରବେସ୍ କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।

Two consecutive flight trials of ‘PRALAY’ missile was successfully carried out on 28th and 29th July 2025 as a part of User Evaluation Trials to validate the maximum and minimum range capability of the missile system. The missiles precisely followed the intended trajectory and… pic.twitter.com/jhr0fTMZuF

