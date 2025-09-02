Ranya Rao Fine: ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
Ranya Rao Fine: ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Gold Smuggling Caseକନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଣ୍ୟା ରାଓଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୁବାଇରୁ ୧୪ କିଲୋ ସୁନା ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରୀ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DRI) ରଣ୍ୟା ରାଓଙ୍କ ଉପରେ ୧୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:06 PM IST

ରଣ୍ୟା ରାଓଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତରୁଣ କୋଣ୍ଡାରାଜୁ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସାହିଲ ସାଖରିଆ ଜୈନ ଏବଂ ଭାରତ କୁମାର ଜୈନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରିବହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସୁନା ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ହାୱାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଚାରି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରପ୍ପାନା ଅଗ୍ରହାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏବେ ଡିଆରଆଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନିବାରଣ ଆଇନ (COFEPOSA) ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଜେନ୍ସିର ମୁମ୍ବାଇ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜେଲରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୋଟିସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରମାଣର ବିବରଣୀ ସହିତ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜବତ ସୁନାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ଶୁଳ୍କକୁ ମିଶାଇ ଜରିମାନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲିଥିବା ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବଦଳରେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। "ଏହା କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଜାରି ରହିବ," ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, COFEPOSA ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଥିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏଁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

 

