Special Trains: ରେଳବାଇ ଦେଲା ବଡ଼ ଉପହାର, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଚାଲିବ ୧୫୦ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ?

Indian Railways Special Trains: ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫୦ଟି ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନେଇ ପାଇଁ ୧୫୦ଟି ଟ୍ରେନ୍ ମୋଟ ୨୦୨୪ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାର୍ବଣ ସିଜିନ୍ ରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ୧୨୦୦୦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ।"
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ?
ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ସର୍ବାଧିକ ୪୮ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବ। ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ପରିଚାଳିତ ହେବ।"
ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ୧୪ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବ
ଏହାସହିତ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ୧୪ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିହାରର ପାଟନା, ଗୟା, ଦରଭଙ୍ଗା ଏବଂ ମୁଜାଫରପୁର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଇ ଯିବ ଏବଂ ମୋଟ ୫୮୮ଟି ଯାତ୍ରା କରିବ।" ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ରେ, କୋଲକାତା, ସିଆଲଦା ଏବଂ ହାଓଡ଼ା ଭଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ୨୪ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ମୁମ୍ବାଇ, ସୁରଟ, ଭଦୋଦରା ଭଳି ସହରରୁ ୨୦୪ ଥର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୨୪ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇ ଚେନ୍ନାଇ, କୋଏମ୍ବାଟୁର, ମଦୁରାଇ ଭଳି ଷ୍ଟେସନରୁ ୧୦ଟି ଏପରି ଟ୍ରେନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳବାଇ ତରଉଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର; ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇରୁ ରାଞ୍ଚି, ଟାଟାନଗର; ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ, କାନପୁର; ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇରୁ ବିଳାସପୁର, ରାୟପୁର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇରୁ ଭୋପାଳ, କୋଟା ଭଳି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଲାଯିବ।