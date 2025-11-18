Advertisement
E-passport India: ଭାରତର ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ? ପୁରୁଣା ପାସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା

E-passport India: ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାରା ଦେଶରେ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 18, 2025, 05:39 PM IST

E-passport India: ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାରା ଦେଶରେ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ୨୮ ମଇ ୨୦୨୫ ରେ କିମ୍ବା ତା'ପରେ ଏକ ନୂତନ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ନବୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପାସପୋର୍ଟ ଏକ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ହେବ। 
 
ଯଦିଓ ଏହି ନୂତନ ପାସପୋର୍ଟ ପୁରୁଣା ପାସପୋର୍ଟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ପାସପୋର୍ଟର କଭରରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ତଳେ ଏକ ଚିପ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଫିଡ୍ କରାଯିବ। ଇ-ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଇମିଗ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ।
 
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କନସୁଲାର ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭିସା ବିଭାଗର ସଚିବ ଅରୁଣ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇ-ପାସପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧାଜନକ, ସୁରକ୍ଷିତ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସମୟ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଅନୁପାଳନକାରୀ। ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିମାନବନ୍ଦର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରବେଶ ଫାଟକର ଟଚସ୍କ୍ରିନରେ ପାସପୋର୍ଟର ଇ-ଚିପ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ, ଏହା ପରେ ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲକ୍ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଡିଜି ଯାତ୍ରାର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍କରଣ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭ୍ରମଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କରାଯାଉଛି।
 
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ୮ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ୬୦,୦୦୦ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ଭିତରେ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାସପୋର୍ଟ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲୁଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୧୧ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ବାକି ୩୨ଟିରେ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଖୋଲାଯିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
 
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ପାସପୋର୍ଟ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାର୍ଷିକ ୫ ନିୟୁତ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାର୍ଷିକ ୧୫ ନିୟୁତ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପାସପୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୭ଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ।
