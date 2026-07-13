Add Zee Business As A Preferred Source
App

E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଗୁ ପରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ...

କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ୨୦୨୧ ନୀତି ଆୟୋଗର ରୋଡମ୍ୟାପକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା E20 ଇନ୍ଧନକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ E10 ପେଟ୍ରୋଲର ବିକଳ୍ପ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବିକଳ୍ପ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 13, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:30 PM IST
E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଗୁ ପରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଫେରିବା ପରେ ବଦଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୀକରଣ, ଏହି ୪ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିନପାରେ ସୁଯୋଗ..
India vs England odi1 hr ago
2
Nand Kishore Goenka1 hr ago
3
Essel Group2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News6:37 AM IST