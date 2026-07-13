E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଗୁ ପରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ...

E20 Petrol: ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ଓ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଶ୍ରିତ E20 ଇନ୍ଧନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଆମଦାନୀ କମିବ, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହେବ, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ E20 ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ୨୦୨୧ ନୀତି ଆୟୋଗର ରୋଡମ୍ୟାପକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା E20 ଇନ୍ଧନକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ E10 ପେଟ୍ରୋଲର ବିକଳ୍ପ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବିକଳ୍ପ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।
୨୦୨୧ର ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, E20 ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି ଯାନର ମାଇଲେଜ୍ ୧ ରୁ ୭ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିପାରେ। ବିଶେଷକରି ପୁରୁଣା ମଡେଲର ଚାରିଚକିଆ ଓ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଇଞ୍ଜିନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହି କ୍ଷତିକୁ କମାଇହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
E20 ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମତରେ, ଦେଶରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ଯାହା E20 ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି E10 ପେଟ୍ରୋଲର ବିକଳ୍ପ ନ ରହେ, ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହୋଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ E20 ଭାରତର ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ୨୦୧୪-୧୫ ପରଠାରୁ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କାରଣରୁ ୧.୮୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛି ଏବଂ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର E20-ଅନୁକୂଳ ଯାନବାହନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଶୁଣାଣି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ E20 ନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରିବ।