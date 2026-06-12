E85:ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଟକ୍କର ଦେବ E85!ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ ଗାଡ଼ିର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ

E85: ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ E85 ଇନ୍ଧନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ,କିଛି ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ଇଥାନଲ୍ ଚାଳିତ ଯାନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇ-୮୫ (E85) ଇନ୍ଧନ ୪୮ ଟି ଆଉଟଲେଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ୫୦୦ ଆଉଟଲେଟ୍ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ୫ ହଜାର ଆଉଟଲେଟ୍ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ଭାରତ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଇ-୮୫ (E85) ଇନ୍ଧନ ଯୁଗରେ ପାଦ ଥାପୁଛି। ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଯାହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଖୋଜାଯାଉଛି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ? ସେମାନେ ଆଜି (E85) ଯାନ କିଣିପାରିବେ କି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା।
ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଥିବା ଯାନ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋ'ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଇନ୍ଧନର ଆଉଟଲେଟ୍ ଅଧିକ ଖୋଲାଯାଇନାହିଁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି,ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବହନ ପାଇଁ ଦେଶରେ (EV),ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ (CNG) ସିଏନଜି ଅଧିକ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହା ନିସନ୍ଦେହରେ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ। ଯେଉଁଠାରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହାଲୁକା ଯାନ ଉଚ୍ଚ-ମିଶ୍ରଣ ଇଥାନଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଚାଲୁଛି। ଭାରତରେ, ୨୦୧୪ରେ ୧.୫୩ ପ୍ରତିଶତର ମୂଳସୀମା ସହିତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ୨୦୨୬ ରେ E20 (୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ଏବଂ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ) ଭାବରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳ ଡିକାର୍ବୋନାଇଜେସନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ। ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ-ଦହନ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ଯାନ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ କଷ୍ଟକର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବହନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଧୀର, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଅସମ୍ଭବ।
ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ?
ଇନ୍ଧନରେ ଇଥାନଲର ଉପସ୍ଥିତିକୁ (E) ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ,E20-ର ଅର୍ଥ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ଏବଂ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ। ସେହିପରି, E80 ଅର୍ଥ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ଏବଂ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ। E20 ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଯାନବାହନ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି,ଏହା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣ ବାଛିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
E85 କିପରି ଭିନ୍ନ ?
E85 ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଇଥାନଲ୍ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣ। ଯେଉଁଥିରେ ୮୦ ରୁ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ଏବଂ ୧୪ ରୁ ୧୯ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଥାଏ। ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ୍ କାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ଉଚ୍ଚ-ଅକ୍ଟେନ୍ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ନମନୀୟ ଇନ୍ଧନ ଯାନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯାହା E20 ରୁ E100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ମିଶ୍ରଣକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ୍ ମ୍ୟାପିଂକୁ ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥାଏ।
ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ଧନ ଯାନଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ:
ନମନୀୟ ଇନ୍ଧନ ଯାନଗୁଡ଼ିକ (FFVs) ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥାଏ ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଇଥାନଲ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଉଭୟରେ ଚାଲିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଯାନ ପରି ଏକକ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। କିଛି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଇଥାନଲ୍ ର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଏବଂ କମ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ସମାୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଡ୍ୟୁଲ୍ (ECM) ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣକୁ ସମାୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ E20 ରୁ E85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ପରିସର ଏବଂ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ E100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ସେମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନରେ ଇଥାନଲ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୁଏ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଜଡିତ:
ଆଖୁ, ମକା ଏବଂ ବାୟୋମାସ ଭଳି କୃଷି ଉତ୍ପାଦରୁ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ। ତେଣୁ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ନବୀକରଣୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଆଖୁ ହେଉଛି ଦେଶରେ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏହା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଘରୋଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆୟର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ସହିତ,ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ନୁହେଁ:
୧. ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ଯାନଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଳନା ସମୟରେ ଆଣିପାରେ। ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପାରମ୍ପରିକ ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଯାନର ମାଇଲେଜ୍ ସେତେ କମ୍ ହେବ।
୨. ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିସ୍ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ତଥାପି, ସରକାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦୦ E100 ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
୩. କିଛି ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପରିମାଣର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ।
୪. ଯଦି ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନହୁଏ। ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏପରି ଯାନ କିଣିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କରିପାରନ୍ତି।
ଏକ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଇନ୍ଧନ ଯାନ କିପରି କାମ କରେ?
ଚାଳକ ସମାନ ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିରେ ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣ (ମାନକ E20 ରୁ E100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଇନ୍ଧନ ସେନ୍ସର ଆଲକୋହଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ସଠିକ୍ ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତରଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ।ସେନ୍ସର ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଇଞ୍ଜିନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟୁନିଟ୍ (ECU) କୁ ପଠାଏ।
ଇଥାନଲର ମାନକ ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ଘନତ୍ୱ ଅଛି, ତେଣୁ ECU ଇଞ୍ଜିନ ସେଟିଂସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ। ECU ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟରର ସମୟ ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ ଇଗ୍ନିସନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ। ଏହା ଇଞ୍ଜିନ ଶକ୍ତିକୁ ଧକ୍କା କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ନକରି ସୁଗମ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଦହନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।