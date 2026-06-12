Add Zee Business As A Preferred Source
App

E85:ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଟକ୍କର ଦେବ E85!ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ ଗାଡ଼ିର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ

ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ E85 ଇନ୍ଧନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ,କିଛି ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ଇଥାନଲ୍ ଚାଳିତ ଯାନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇ-୮୫ (E85) ଇନ୍ଧନ ୪୮ ଟି ଆଉଟଲେଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ୫୦୦ ଆଉଟଲେଟ୍ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ୫ ହଜାର ଆଉଟଲେଟ୍ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 12, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:20 PM IST
E85:ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଟକ୍କର ଦେବ E85!ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ ଗାଡ଼ିର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ; ୯୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
weather report44 min ago
2
Gold rate today1 hr ago
3
petrol diesel price today2 hrs ago
4
Ahmedabad Plane Crash 1 Year3 hrs ago
5
top 10 news today3 hrs ago