Delhi earthquake: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲା ତୀବ୍ରତା?

Delhi earthquake: ସୋମବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସକାଳ ୮:୧୧ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାପି ଭୂମିକମ୍ପ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୂମିକମ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ, ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ୨.୮ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଏକ ନିମ୍ନ-ସ୍ତରର ଭୂମିକମ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏତେ କମ୍ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ କୌଣସି କ୍ଷତି କରି ନଥାଏ।
EQ of M: 2.8, On: 19/01/2026 08:44:16 IST, Lat: 28.86 N, Long: 77.06 E, Depth: 5 Km, Location: North Delhi, Delhi.
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/Qm15FGz2Pf
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 19, 2026
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୪.୦ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଧୌଲା କୁଆଁ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ହରିୟାଣାର ଝାଜ୍ଜରରେ ୪.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଝଟକା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୫.୯ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା।
ପୃଥିବୀର ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସଂଗୃହିତ ଚାପ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ହାଲୁକା ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଲ୍ଟ ରେଖା ଅଛି। ଏଠାରେ ସମୟ ସମୟରେ ୨ ରୁ ୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟେ।