Earthquake in Leh: ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଏବେ ଭାରତର ଲେହ ସହରରେ ହେଲା ଭୂମିକମ୍ଫ, ଜାଣନ୍ତୁ ତୀବ୍ରତା

Earthquake in Leh: ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଭାରତର ଲେହରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୧ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଭୂମିରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:50 PM IST

Earthquake in Leh: ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତର ଲେହରେ ମଧ୍ୟ ୪.୧ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦେଶର ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୩.୬ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଭୂମିରୁ ୧୬୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତର ଲେହରେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଭୂମିରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା। NCS ଏହାର ସରକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଭୂମିକମ୍ପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି।

ANI ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଭୀର ଭୂମିକମ୍ପ ସାଧାରଣତଃ ଗଭୀର ଭୂମିକମ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଅଗଭୀର ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭୂକମ୍ପୀୟ ତରଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କମ୍ ଦୂରତା ଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭୂମି ଅଧିକ ଥରିଥାଏ, ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ଜୀବନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।

ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶନିବାର ପାକିସ୍ତାନରେ ୩.୬ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ୧୬୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଆଉ ଏକ ୩.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଭୀର ଭୂମିକମ୍ପ ସାଧାରଣତଃ ଗଭୀର ଭୂମିକମ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।

 

