Earthquake:ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ,୨ ମୃତ! ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Earthquake: ଭୂ-କମ୍ପରେ ଥରିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଆଜି ସକାଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୭ ତିବ୍ରତା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଓ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭୂଷୁଡି ପଡିଛି। ଏନେଇ ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଭୂମିକମ୍ପ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ତେବେ, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୫ଟା ୫୮ ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପୂର୍ବ ନୁସା ତେଙ୍ଗାରା ପ୍ରଦେଶର ଏଣ୍ଡେ ସହରରୁ ୬୮ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା। (ଶୁକ୍ରବାର) ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା।
ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି :
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପାଣିପାଗ,ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଭୂଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ନଦୀକୂଳକୁ ନ ଯିବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି। ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ତଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭାବିତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୭,୦୦୦ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଏକ ବିଶାଳ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର "ଅଗ୍ନି ବଳୟ" ରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଆଗ୍ନେୟଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ।
ଲଗାତାର ଅନେକ କମ୍ପନ:
ଜାତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସେବା 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଭୂମିକମ୍ପ ୪୯ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୪ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୩:୨୮ ରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଏବଂ ସୁଲାୱେସି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ସାଗରରେ ୬୩ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଆଉ ଏକ ୬.୩ ତୀବ୍ରତା ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୩:୪୩ ରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୩:୫୮ ରେ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ସାଗରରେ ୪୨ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ୬.୦ ତୀବ୍ରତା ସହିତ ତୃତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ୫:୫୮ ରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।