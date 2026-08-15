Add Zee Business As A Preferred Source
App

Earthquake:ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ,୨ ମୃତ! ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Earthquake: ଭୂ-କମ୍ପରେ ଥରିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ଆଜି ସକାଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୭ ତିବ୍ରତା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 15, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:47 AM IST
Earthquake:ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ,୨ ମୃତ! ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
Image Credit: ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି, ରାତି ପାହିଲେ ଉଡିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5