/Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ,ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୧ ରେକର୍ଡ

Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟ୍କା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକଂପ ତୀବ୍ରତା ୭.୧ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ,ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର କୁମାମୋଟୋ ପ୍ରିଫେକ୍ଚରରେ ୭.୧ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପରେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୪:୨୭ ମିନିଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନ ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ସର୍ବାଧିକ ତୀବ୍ରତା ୭ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର ଆରିଆକେ ସାଗର ଏବଂ ୟାତସୁଶିରୋ ସାଗର ପାଇଁ ଏକ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୁମାମୋଟୋର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଉକି ନିକଟରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ମାତ୍ର ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା,ଯାହା ଫଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସୂଚନା ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ।
ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ତୁରନ୍ତ,ଜାପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ୧ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ସୁନାମି ଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଜାପାନୀ ପ୍ରାନ୍ତର କୁମାମୋଟୋ,ନାଗାସାକି,କାଗୋସିମା,ଫୁକୁଓକା,ସାଗା,ଓଇଟା ଏବଂ ମିୟାଜାକି ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନଦୀ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଣ୍ଡାଇ ଏବଂ ଗେନକାଇ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ କିମ୍ବା ବିପଦର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।