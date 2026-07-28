Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ,ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୧ ରେକର୍ଡ

Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ,ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୧ ରେକର୍ଡ

Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟ୍‌କା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକଂପ ତୀବ୍ରତା ୭.୧ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 28, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:24 PM IST
Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ,ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୧ ରେକର୍ଡ
Image Credit: ଜାପାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ତେଲୁଗୁ ସିନେ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା! ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ...
Telugu Actress Death2 hrs ago
2
india vs sri lanka Test series2 hrs ago
3
Dharmendra Pradhan Resignation5:55 AM IST
4
Satyam Dixit5:01 AM IST
5
Top 10 news4:49 AM IST