Manipur Earthquake: ଥରିଲା ମଣିପୁର; କାମଜୋଙ୍ଗରେ ଭୂମିକମ୍ପ,ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୫.୨ ରେକର୍ଡ

Manipur Earthquake: ସକାଳୁ ଥରିଲା ମଣିପୁର କାମଜୋଙ୍ଗ। ମଣିପୁର କାମଜୋଙ୍ଗରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ମଣିପୁରର କାମଜୋଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୫.୨ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ,ସକାଳ ୫.୫୯ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। କାମଜୋଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିବା ମାତ୍ରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଅକ୍ଷାଂଶ:୨୪.୭୦୩ ଉତ୍ତର, ଦ୍ରାଘିମା: ୯୪.୪୧୫ ପୂର୍ବ,୬୨ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, ଏ-ହାର ପ୍ରଭାବ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆସାମରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।
ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ନାହିଁପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ୮ଟା ୩୨ ରେ ପାଉରୀ ଗଡ଼ୱାଲରେ ୩.୦୦ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଜାପାନରେ ୭.୪ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନ ସାଗରରେ ୮୦ ସେମି ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଉପକୂଳକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ଜାପାନରେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।