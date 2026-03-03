Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3128759
Zee OdishaOdisha TrendingEarthquake:ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ବୀପରେ ୬.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ

Earthquake:ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ବୀପରେ ୬.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ

Earthquake: ଥରିଲା ଇଣ୍ତୋନେସିଆ।  ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 03, 2026, 12:16 PM IST

Trending Photos

Earthquake:ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ବୀପରେ ୬.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ

Earthquake: ପୁଣି ଥରିଲା ଇଣ୍ତୋନେସିଆ। ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟଣାରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ-ହି ସମୟରେ,ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି।  ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସ-କାଳ ୧୦:୨୬ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୬.୨ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ୨୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।

ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର, ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର "ଅଗ୍ନି ବଳୟ" ରେ ଅବସ୍ଥିତ,ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଶିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅଗ୍ନି ବଳୟର ଏକ ଅଂଶ। ତେଣୁ,ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗୀରଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର
israel iran war
Flights From Dubai: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଫେରିଲେ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ...
Gold rate today
Gold Rate: କମିଲା ସୁନା-ରୂପା ଦର, ଆଜି ଭରି ପିଛା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ...
Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
sonia gandhi
ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗଟେ କଲେ ସୋନିଆ, କହିଲେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୀନ...