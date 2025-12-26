Advertisement
Chhattisgar Earthquake: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭୂକମ୍ପ; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲା ତୀବ୍ରତା?

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:54 PM IST

Chhattisgar Koriya Earthquake: ଛତିଶଗଡ଼ର କୋରିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୦ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୯:୪୦ ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତଥାପି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତାହତର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪.୬ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀନଗର ସ୍ଥିତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସିସମୋଲୋଜିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ଆଇଏସଆର) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ସକାଳ ୪:୩୦ ରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାର ରାପାରରୁ ପ୍ରାୟ ୨୨ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା।

ଆଇଏସଆର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୨.୫ ଏବଂ ୩ ତୀବ୍ରତାର ଆଉ ଦୁଇଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।

କଚ୍ଛ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଗୌରବ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାପାର ନିକଟରେ ୪.୬ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉତ୍ତର ଭାଗ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

