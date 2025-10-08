ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ପଥର ମାଲ ପରିବହନରେ ୧୧% ଅଭିବୃଦ୍ଧି

Advertisement
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।   ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମାଲ ପରିବହନ ୧୧. ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ପଥ ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ ୧୨୩.୬  ନିୟୁତ ଟନ ତୁଳନାରେ  ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୩୭.୬ ନିୟୁତ ଟନ ମାଲ ପରିବହନ କରିଛି, ଯାହାକି 11.33% ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। 

ଖାଲି ମାଲ ପରିମାଣରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାଲ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।  ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ପଥ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନରୁ ୧୪ ହଜାର ୧୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧିରେ  ୧୨ହଜାର ୮୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଐହା  ୧୦.୫୭%% ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଜୋନର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ୧୫ ହଜାର ୫୫୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି , ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ ୧୪ ହଜାର ୨୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏହା ୯.୪୫% ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ , ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ  ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ରୁସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ  ୪୮.୨୧ ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧିରେ  ୪୫.୫୬  ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫.୮୧% ଅଭିବୃଦ୍ଧି  ହୋଇଛି। 

ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦକ୍ଷ ଯୋଜନା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା ସହିତ  କୋଇଲା, ଲୁହାପଥର, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପରେ ମାଲ ପରିବହନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସକ୍ରିୟ ସମନ୍ୱୟର ପରିଣାମ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ପଥ ଭାରତର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗତିଶୀଳତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି ।

