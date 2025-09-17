Election Commission: ଏଣିକି ଇଭିଏମରେ ଦିଶିବ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ
Election Commission: ଏଣିକି ଇଭିଏମରେ ଦିଶିବ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ

Election Commission: ଏଣିକି ଇଭିଏମ୍‍ରେ ଭୋଟ୍‍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍କଥୀଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଭୋଟର। ଭୋଟରଙ୍କୁ ସହଜ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:37 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ଇଭିଏମ୍‍ରେ ଭୋଟ୍‍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍କଥୀଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଭୋଟର। ଭୋଟରଙ୍କୁ ସହଜ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏହି ଫଟୋର ଆକାର ଉପଲବ୍ଧ ଜାଗାର ତିନିଚତୁର୍ଥାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। 

ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଇ.ଭି.ଏମ୍ ବାଲଟ୍ ପେପରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ପଠନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ନିୟମ, ୧୯୬୧ ର ନିୟମାବଳୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁସାରେ  ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଦ୍ୱାରା ଗତ ୬ ମାସରେ ନିଆଯାଇଥିବା ୨୮ ଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।  ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ  ଇ.ଭି.ଏମ ବାଲଟ୍ ପେପରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନଫଟୋ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ। ଭଲ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁହଁ ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ।

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ନୋଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ। ବିହାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଇ.ଭି.ଏମ୍ ବାଲଟ୍ ପେପରଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

