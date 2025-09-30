ସରିଲା ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ: ଖୁବ୍‍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ

ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିତମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧିକାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରି କମିଶନଙ୍କ ନୀତିକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରୁ ସଂଶୋଧିତ ଭୋଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ସ୍ତରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଯାଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଶୁଣାଣି ଓ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଭୋଟର ଚାହିଁଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଓ୍ୱେବସାଇଟରେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୭େକାଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ୬୫ ଲକ୍ଷ ମୃତକ ତଥା ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ତାରିଖ ଘୋଷଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛଟ ପୂଜା ପରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏବର୍ଷ ଛଟ ପୂଜା ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ଯାଏ ପାଳନ କରାଯିବ।
ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୪୭୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ମୁତ୍ତୟନ କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।