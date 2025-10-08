ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି, ୧୦ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ

ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିହାର ବିଧାନସଭା ସହ ଅନ୍ୟ ୭ ରାଜ୍ୟର ୮ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଜନତା, ରାଜନେତା ଓ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି କମିଶନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱବଧାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହା କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟକ ହେବ, ପ୍ରମୁଖ ୧୦ ବିନ୍ଦୁରେ:
- ଏହି ଘୋଷଣା ସହିତ, ଇସିଆଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା (ଏମ୍ସିସି) ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ବିହାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା/ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏମ୍ସିସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
- ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବିକୃତୀକରଣ ଅପସାରଣ; ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନର ଅପବ୍ୟବହାର; ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିବା ଉପରେ ନିଷେଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କଡ଼ା ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ନାଗରିକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସସ୍ଥାନ ବାହାରେ କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ପିକେଟିଂ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ପତାକା, ବ୍ୟାନର କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟର ପାଇଁ ଜମି, କୋଠା କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ।
- ଏକ ଅଭିଯୋଗ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ନମ୍ବର ୧୯୫୦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଜନସାଧାରଣ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଓଇ ବା ଆର୍ଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି।
- ଜନସାଧାରଣ/ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଇସିଆଇନେଟରେ ଥିବା ସି-ଭିଜିଲ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ୧୦୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ୮୨୪ଟି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
- ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା, ନିଷେଧକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଲାଉଡସ୍ପିକର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଭା ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ପରିବହନ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ।
- ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ/କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉପରେ ନିଷେଧ ରହିବ।
- ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରିବାରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ସଭା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ।
- ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ସର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉଚିତ। ସୁବିଧା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଇସିଆଇ ନେଟରେ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯାହା ‘ପ୍ରଥମ ଆବେଦନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଣ୍ଟନ’ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହେବ।
