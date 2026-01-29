Advertisement
Economic Survey: ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପକେଟକୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଶେଷ ହେବ କି ଆୟକର ଚିନ୍ତା?

Economic Survey: ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପକେଟକୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଶେଷ ହେବ କି ଆୟକର ଚିନ୍ତା?

Economic Survey: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ୨୦୨୫-୨୬ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ମୋଦୀ ସରକାର ଦେଶର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

Jan 29, 2026

Trending Photos

Economic Survey
Economic Survey

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ୨୦୨୫-୨୬ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ମୋଦୀ ସରକାର ଦେଶର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟକରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି GST ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ ଏହି ସର୍ଭେରେ ମିଳିଛି।

୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଜିରୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ’!
ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ବାର୍ଷିକ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଆୟକର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନପାରେ। ଏହାସହ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍ (Standard Deduction) ସୀମାକୁ ୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ୧୨.୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଟିକସମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ହାତରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରହିବ। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଟିକସ ନିୟମକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବ।

ବଢୁଛନ୍ତି କରଦାତା, ବଦଳୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦେଶରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଜଲଦି ବଢୁଛି। ୨୦୨୨ରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬.୯ କୋଟି ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୯.୨ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ସରକାର ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୁଲ୍ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ‘ନଜ୍ ମଡେଲ୍’ (Nudge Model) ଯୋଗୁଁ ୨୯,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି।
GST ୨.୦: ବୀମା ଓ ନିତିଦିନିଆ ସାମଗ୍ରୀ ହେବ ଶସ୍ତା

ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ GST ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି:

  • ନୂଆ ସ୍ଲାବ୍: ସରକାର ୫% ଏବଂ ୧୮% ର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲାବ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।
  • ଶସ୍ତା ହେବ ଜିନିଷ: ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ ଏବଂ ସାଇକେଲ ପରି ନିତିଦିନିଆ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ GST ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୀର, ପାଉଁରୁଟି ଓ ପନିର ପୂର୍ବଭଳି ଟିକସମୁକ୍ତ ରହିବ।
  • ବୀମାରୁ GST ହଟିବ: ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି, ଜୀବନ ବୀମା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଉପରୁ GST ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା କରିବା ଶସ୍ତା ହେବ।

ପରିଶେଷରେ, ୨୦୨୫-୨୬ର ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ସରକାର ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ସରଳତା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

