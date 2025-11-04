କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଲାଗି ପୁରୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନଘୋଷଣା କଲା ରେଳବାଇ

Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:00 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ପୁରୀର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଏବଂ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ବଢ଼ାଇବା ଲଗାି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଯୋଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। 

 ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି,   ଭିଡ଼କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ।  ରେଳବାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁରୀକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି (୦୪.୧୧.୨୦୨୪) ରାତି ୮:୩୫ ରେ ଛାଡିବ, ପୁରୀରେ ୧:୩୦ ରେ (୦୫.୧୧.୨୦୨୫) ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରତିବଦଳରେ, ପୁରୀ ସକାଳ ୩:୦୦ ରେ ଛାଡିବ, ୦୫.୧୧.୨୦୨୫ ରେ ସକାଳ ୭:୧୫ ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀରୁ ସକାଳ ୫:୦୦ ରେ ଛାଡିବ ଏବଂ ୦୫.୧୧.୨୦୨୫ ରେ ସକାଳ ୯:୩୦ ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବ।

