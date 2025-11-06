ରେଳଧାରଣେ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ୧୦୦୦ କୋଟିର ବାଡ଼

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳ ଲାଇନ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଧାରଣାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିଲାଗି ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ରେଳବାଇ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୩୧୩୩ କିଲୋମିଟର ରେଳପଥକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଚଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ତିନୋଟି ଡିଭିଜନ - ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ୱାଲ୍ଟେୟାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଅନଧିକୃତ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ରେଳ ଟ୍ରାକ ନିକଟରେ ଗୋରୁ ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହିପରି ବାଡ଼ ବିଛାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନରେ ଭଦ୍ରକ-ପଲାସା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍-ପୁରୀ ଏବଂ ନେରଗୁଣ୍ଡି-କେରେଜଙ୍ଗ ସେକ୍ସନରେ ୪୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୧୨୫୫ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଜଖପୁରା-ଜାରୋଲି ସେକ୍ସନରେ ୨୮୭ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଯାହାର ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଧୀନରେ ଅଛି।
ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନରେ ଝାରସୁଗୁଡା ରୋଡ୍-ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି-କେରେଜଙ୍ଗ, ବଲାଙ୍ଗୀର-ଥେରୁଭାଲି ଏବଂ ସରଳା-ବଲାଙ୍ଗିର ସେକ୍ସନରେ 404 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ 1278 କିଲୋମିଟର ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଲାଖୋଲି-ଟିଟଲାଗଡ଼ ସେକ୍ସନରେ ୩୧୬.୫ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଧୀନରେ ଅଛି।
ୱାଲଟେୟାର ଡିଭିଜନରେ ପଲାସା-ବିଶାଖାପାଟଣା ଦୁଭୱାଡା ଏବଂ ବିଜୟାନଗରମ-ସିଙ୍ଗାପୁର ରାସ୍ତା ସେକ୍ସନରେ ୧୯୯.୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ୬୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦେବାର ଲାଭ:
• ଗୋରୁମାନେ ଟ୍ରାକରେ ପଶିଯିବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଟ୍ରେନ ଅଟକ ଏବଂ ଲାଇନଚ୍ୟୁତକୁ ହ୍ରାସ କରେ ।
• ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏବଂ ଅମୃତ ଭାରତ ଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ହାଲୁକା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ।
• ମାନବ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରେ: ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ରେଳ ଟ୍ରାକ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତି ସେଠାରେ ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
• କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ବୃଦ୍ଧି କରେ: ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରାକଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମୋଦିତ ଗତିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ସମୟରକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ।
• ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା: ହାତୀ କରିଡରରେ ଗତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୀମିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ।
• ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସହଜ ହେବ।
• ଏହା ଲେଭଲ କ୍ରସିଂ, ଆରଓବି, ଆରୟୁବି ଏବଂ ସେତୁରେ ପ୍ରବେଶକୁ ସିଲ୍ କରିବ, ସୁଗମ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦେବା ପଦକ୍ଷେପ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ନେଟୱାର୍କରେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରସାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦେବା ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ କରେ।
