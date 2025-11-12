ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ୍ ଏବଂ ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ!

Trending Photos
ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ୍ ଏବଂ ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନବନିର୍ମିତ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ୍ ଏବଂ ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନବନିର୍ମିତ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବୈଧାନିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲାଇନ ଦେଇ ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଟଅେନ ଚଳାଚଳ ନେଇ ଲାିନ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସର୍କଲର ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଯାଞ୍ଚ ବୁଢାପଙ୍କ - ସାଲେଗାଁଓ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ, ୨୬.୮୨୬ କିଲୋମିଟର ଅଂଶକୁ କଭର କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ରୁଟର ୮୬.୫୪ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସରିଛି । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ, ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଏକ ସ୍ପିଡ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରେ, ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ଲାଇନରେ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଆରଏସ ଟ୍ରାକ୍ ପାରାମିଟର, ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଓଭରହେଡ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ସିଗନାଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ କମିଶନିଂ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହାଲୁକା ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେତୁ, ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ରୋଡ୍ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଂଶକୁ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ଲାଇନଟି ବୁଢାପଙ୍କ - ସାଲେଗାଁଓ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଲାଇନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଭିଡ଼ କମ କରିବା ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନର ସୁଗମ ଗତିବିଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଳଚେର କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଧାମରା ବନ୍ଦର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କୋଇଲା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ପରିବହନକୁ ସହଜ କରିବ।
ବୁଢାପଙ୍କ – ସାଲେଗାଁଓ (୧୭୦ କିମି) ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରାଥମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପିଏମଓ) ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ