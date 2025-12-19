Advertisement
Donkey Route case: ୬ କିଲୋ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ, ୩୧୩ କିଲୋ ରୂପା ଏବଂ ୪.୬୨ କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କଲା ED, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

ED seizure: ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମେକ୍ସିକୋ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେରିକା ପଠାଇବା ବଦଳରେ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 19, 2025, 03:10 PM IST

Donkey Route case
Donkey Route case

Donkey Route Case: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଟିମ୍ ଡଙ୍କି ରୁଟ୍ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ଥିତ ED ଟିମ୍ ଡଙ୍କି ରୁଟ୍ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ମୋଟ ୧୩ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଢାଉରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି।

ଚଢାଉ ସମୟରେ ED ଟିମ୍ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ଯାହା ସମଗ୍ର ଡଙ୍କି ରୁଟ୍ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ ୪.୬୨ କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା, ୩୧୩ କିଲୋ ରୂପା ଏବଂ ୬ କିଲୋ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

ଏସବୁର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୯.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଡଙ୍କି ରୁଟ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧମୂଳକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ହରିୟାଣାର ଡଙ୍କି ରୁଟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାରୁ ଏହି ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମେକ୍ସିକୋ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେରିକା ପଠାଇବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ଚଢାଉ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାରୁ ଅନେକ ଅପରାଧମୂଳକ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସମଗ୍ର ଡଙ୍କି ରୁଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେମାନେ ଏହି ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।

Also Read: Bangladesh Violence: ଅଶାନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ; ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ୟୁନୁସ୍

 

