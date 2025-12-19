Money laundering: ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ED, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

ED Action: ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ '1XBet' ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ସଂସ୍ଥା କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହ, ରବିନ ଉଥାପ୍ପା, ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ, ନେହା ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି।
Money Laundering Case: ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ '1XBet' ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ସଂସ୍ଥା କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହ, ରବିନ ଉଥାପ୍ପା, ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ, ନେହା ଶର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସଂସ୍ଥା ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଏହା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସଂଘୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସମାନ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଶିଖର ଧାୱନ ଏବଂ ସୁରେଶ ରୈନାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ୧୧.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିଥିଲା।
ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେହା ଶର୍ମା ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1XBet ସହ ଜଡିତ ଏକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED)ରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶର୍ମା (୩୮)ଙ୍କ ବୟାନ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ (PMLA) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ସେ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। କୁରାକାଓରେ ପଞ୍ଜିକୃତ 1XBet କୁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୁକମେକର ଆପ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହାର ବେଟିଂ ଶିଳ୍ପରେ ୧୮ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ED କହିଛି ଯେ 1XBet ଅନୁମତି ବିନା ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭାରତରେ ରିଅଲ ମନି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦୁଇ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିବା ସହିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଏହାର ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ କ୍ରୀଡା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପା, ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ, ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲା (1XBet ର ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର), ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ) ଏବଂ ଅଙ୍କୁଶ ହାଜରା (ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତା)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛି।
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ହେବ। ଗତ ମାସରେ ସଂଘୀୟ ସଂସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅଧୀନରେ ଧାୱନ (୩୯)ଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟ ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ରୈନା (୩୮)ଙ୍କ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ସାଇଟ୍ 1XBet ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଇଡି ଏକ ବୟାନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, "ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସିର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର "ଜାଣିଶୁଣି" XBet ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। "ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ଅବୈଧ ଉତ୍ସକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅବୈଧ ବାଜି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅପରାଧର ଆୟ ସହିତ ଜଡିତ।"