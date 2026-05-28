Eid Al Adha 2026: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ବକ୍ରି-ଇଦ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବରେ ବଳିଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ....

Eid Al Adha 2026: ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ, ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପର୍ବ - ଯାହାକୁ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଆଧା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ- ମହା ଆଡମ୍ବର ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଇସଲାମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶେଷ ମାସ ଧୂ ଅଲ୍-ହିଜ୍ଜା ମାସର ୧୦ ତାରିଖରେ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁସଲମାନମାନେ ବିଶେଷ ଈଦ୍ ନମାଜ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ କରନ୍ତି; ବିଶେଷକରି, ଏକ ଛେଳି ବଳିଦାନ ସାଧାରଣତଃ କରାଯାଇଥାଏ।
ଇସଲାମିକ୍ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଆଧା (ବକ୍ରା ଇଦ୍) ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି- ଗୁରୁବାର, ୨୮ ମଇ, ୨୦୨୬।
ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଳନର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ:
କୁହାଯାଏ ଯେ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ରେ ବଳିଦାନ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ (ଅବ୍ରାହିମ୍)ଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ। ଥରେ, ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ପ୍ରଫେଟ୍ ଇସମାଇଲ୍ଙ୍କୁ ସର୍ବୋପରି ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।
ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ଏହି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଦଳରେ ଏକ ପଶୁ ବଳିଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିରେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁ ବଳିଦାନର ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।
ବକ୍ରି ଇଦ୍ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ?
ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପର୍ବ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ମସଜିଦ ଏବଂ *ଇଦ୍ଗାହ* (ଖୋଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଷେତ୍ର) ରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଶେଷ ଈଦ୍ ନମାଜ ପାଠ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବିନିମୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଈଦ୍ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ, ପଶୁ ବଳିଦାନ ଏକ ବିଶେଷ କୁର୍ବାନି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ।