Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3230908
Zee OdishaOdisha TrendingEid Al Adha 2026: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ବକ୍ରି-ଇଦ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବରେ ବଳିଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ....

Eid Al Adha 2026: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ବକ୍ରି-ଇଦ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବରେ ବଳିଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ....

Eid Al Adha 2026: ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ, ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପର୍ବ - ଯାହାକୁ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଆଧା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ- ମହା ଆଡମ୍ବର ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଇସଲାମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶେଷ ମାସ ଧୂ ଅଲ୍-ହିଜ୍ଜା ମାସର ୧୦ ତାରିଖରେ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁସଲମାନମାନେ ବିଶେଷ ଈଦ୍ ନମାଜ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ କରନ୍ତି; ବିଶେଷକରି, ଏକ ଛେଳି ବଳିଦାନ ସାଧାରଣତଃ କରାଯାଇଥାଏ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 28, 2026, 08:25 AM IST

Trending Photos

Eid Al Adha 2026: ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି ବକ୍ରି-ଇଦ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବରେ ବଳିଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ....

Eid Al Adha 2026: ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ, ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପର୍ବ - ଯାହାକୁ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଆଧା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ- ମହା ଆଡମ୍ବର ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଇସଲାମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଶେଷ ମାସ ଧୂ ଅଲ୍-ହିଜ୍ଜା ମାସର ୧୦ ତାରିଖରେ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁସଲମାନମାନେ ବିଶେଷ ଈଦ୍ ନମାଜ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ କରନ୍ତି; ବିଶେଷକରି, ଏକ ଛେଳି ବଳିଦାନ ସାଧାରଣତଃ କରାଯାଇଥାଏ।

ଇସଲାମିକ୍ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଆଧା (ବକ୍ରା ଇଦ୍) ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି- ଗୁରୁବାର, ୨୮ ମଇ, ୨୦୨୬।

ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପାଳନର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ:
କୁହାଯାଏ ଯେ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ରେ ବଳିଦାନ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ (ଅବ୍ରାହିମ୍)ଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ। ଥରେ, ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ପ୍ରଫେଟ୍ ଇସମାଇଲ୍ଙ୍କୁ ସର୍ବୋପରି ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: Power Cut in Odisha: ଆଜି ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ପାୱାର-କଟ୍, ସୂଚନା ଦେଲା TPCODL..

ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ଏହି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଦଳରେ ଏକ ପଶୁ ବଳିଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିରେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁ ବଳିଦାନର ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।

ବକ୍ରି ଇଦ୍ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ?
ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପର୍ବ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ମସଜିଦ ଏବଂ *ଇଦ୍ଗାହ* (ଖୋଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଷେତ୍ର) ରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଶେଷ ଈଦ୍ ନମାଜ ପାଠ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବିନିମୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଈଦ୍ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଫେଟ୍ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ, ପଶୁ ବଳିଦାନ ଏକ ବିଶେଷ କୁର୍ବାନି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Odisha CM
Odisha CM: ବେଦାନ୍ତର ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମୟସ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଇବୋଲା ସତର୍କତା, ଏମ୍‌ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ବେଡ୍
Twisha Sharma Case
Twisha Sharma Case: ଗିରିବାଳା ସିଂହଙ୍କ ଜାମିନ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନ ଉପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦ
Middle East crisis
Middle East Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍! ଆମେରିକା ଇରାନର କଥାବାର୍ତ୍