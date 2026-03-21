Eid-ul-Fitr 2026:ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍‌-ଉଲ୍‌-ଫିତର୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପର୍ବ?

Eid-ul-Fitr 2026:ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍‌-ଉଲ୍‌-ଫିତର୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପର୍ବ?

Eid-ul-Fitr 2026: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର୍। ଏନେଇ ସାରା ଦେଶରେ  ପାଳନ ହେଉଛି ଇଦ୍। ଏନେଇ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ପଡିଛି ସମସ୍ତ ମସଜିଦ୍। ମସଜିଦ୍‌ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ ଚାଲିଛି । ଏବଂ ପରପ୍ପରକୁ  ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଇଦ୍ ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି।  ଏନେଇ ଓଡି଼ଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇଦ୍ ପାଳନ ହେଉଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:18 AM IST

Eid-ul-Fitr 2026:ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍‌-ଉଲ୍‌-ଫିତର୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପର୍ବ?

Eid-ul-Fitr 2026: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର୍। ଏନେଇ ସାରା ଦେଶରେ  ପାଳନ ହେଉଛି ଇଦ୍। ଏନେଇ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ପଡିଛି ସମସ୍ତ ମସଜିଦ୍। ମସଜିଦ୍‌ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ ଚାଲିଛି । ଏବଂ ପରପ୍ପରକୁ  ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଇଦ୍ ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି।  ଏନେଇ ଓଡି଼ଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇଦ୍ ପାଳନ ହେଉଛି। 

ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶରେ ଚାନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଇଦ୍ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହି ଇଦ୍ ହେଉଛି ଦାନ ଓ ଧର୍ମର ପର୍ବ। ରମଜାନ ଅବସରରେ ମାସେ କାଳ ଉପବାସ ପରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଇଦ । ନୂତନ ଚାନ୍ଦ (ଶାୱଲ୍ ମାସର ଆରମ୍ଭ) ଦେଖିବା ପରେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଏ।

ଇଦ୍ ଅର୍ଥ "ଖୁସି", ଏବଂ ଅଲ୍-ଫିତର ଅର୍ଥ "ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା"। ଇଦ୍-ରେ, ଲୋକମାନେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପବାସ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ, ଉପବାସ ପୂରଣ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଇଦ୍ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଇସଲାମିକ୍ (ହିଜରୀ) କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ଇଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର ରମଜାନ ଶେଷରେ ପଡ଼ିଥାଏ। 

ଏହି ପର୍ବ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?

ଏହି ପର୍ବଟି ପ୍ରୋପେଟ୍ ହଜରତ୍ ମହମ୍ମଦ(Prophet Hazrat Muhammad)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ୬୨୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମଦିନାରେ ଏହି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇସଲାମିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏହା ହିଜ୍ରା (ପ୍ରବାସନ) ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନେ ପ୍ରଥମ ରମଜାନ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ମଦିନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଇଦ୍ ହେବ। ଇଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର (Eid-ul-Fitr) ଏବଂ ଇଦ୍ ଅଲ-ଆଧା(Eid-ul-Adha)।

ଇଦ୍ ରେ କ’ଣ କରାଯାଏ?

ଇଦ୍ ରେ, ମସଜିଦ୍ କିମ୍ବା ଇଦଗାରେ ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ,ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ଏବଂ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୁସମଲାମାନ୍ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଦ୍ ମୁବାରକ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ,ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଘରେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ବାଦ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।

Narmada Behera

Eid-ul-Fitr 2026:ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍‌-ଉଲ୍‌-ଫିତର୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପର୍ବ?
